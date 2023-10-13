13 Ekim 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber Mescid-i Aksa’da! İsrail katliamının gölgesinde ilk Cuma namazı
İsrail-Hamas savaşında 7. Güne girildi. Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası olabilecek protestolar nedeniyle endişeli bir bekleyiş var. Bölgede yaşananları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı. Emine Kavasoğlu, Bölgede ciddi bir gerilim var. Kontrol noktası oluşturan İsrail güvenlik güçleri şüphelendikleri kişileri içeri almıyor. Atlı birlikler sürekli bölgede geziyor. İçeri girmeye çalışan kişinin peşine onlarca polis gidiyor. Çok sıkın bir abluka var.” dedi.