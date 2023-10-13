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A Haber Mescid-i Aksa’da! İsrail katliamının gölgesinde ilk Cuma namazı

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 12:38
Güncelleme:13.10.2023 12:39
İsrail-Hamas savaşında 7. Güne girildi. Mescid-i Aksa’da Cuma namazı sonrası olabilecek protestolar nedeniyle endişeli bir bekleyiş var. Bölgede yaşananları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı. Emine Kavasoğlu, Bölgede ciddi bir gerilim var. Kontrol noktası oluşturan İsrail güvenlik güçleri şüphelendikleri kişileri içeri almıyor. Atlı birlikler sürekli bölgede geziyor. İçeri girmeye çalışan kişinin peşine onlarca polis gidiyor. Çok sıkın bir abluka var.” dedi.
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