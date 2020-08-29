A Haber Meral Akşener'in peynir fiyatı yalanını ortaya çıkardı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Üsküdar'daki peynir fiyatlarının 80 TL'yi aştığını iddia etti. A Haber ekipleri, ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetine alışan Meral Akşener'in iftiralarını ortaya çıkardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetini de benimseyen ortağı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında "Üsküdar'da peynir fiyatlarının 80 TL" şeklinde konuştu. Meral Akşener'in iddiasının ardından A Haber ekipleri soluğu Üsküdar'da aldı.

FİYATLAR 30-45 TL ARASINDA

Üsküdar'ın meydanındaki çarşıya giden A Haber ekipleri, peynir fiyatlarını araştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "peynir fiyatları 80 TL'ye çıktı" yalanı, Üsküdar esnafı tarafından çürütüldü.

Birçok esnafı gezen A Haber, 30 TL'den başlayan peynir fiyatlarının tavan fiyatının ise 45 TL olduğunu izleyicilerine aktardı. A Haber mikrofonlarına iddiaları değerlendiren esnaf, "45 TL üzerine peynir yok. 80 TL'lik peynir görmedik" ifadelerini kullandı.