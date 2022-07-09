A Haber Mehmetçik’i yalnız bırakmadı! Yerli ve milli silahlar orduyu güçlendirdi | Yeraltı Görüntüleme Cihazı ilk kez A Haber’de

A Haber ekibi bir bayramda daha kahraman Türk ordusunu ziyaret etti. Mehmetçik TSK envanterinde yer alan ve terörle mücadelede etkin kullanılan yerli ve milli droneları anlattı. Bir operasyonda 11 teröristin imhasını sağlayan Yeraltı Görüntüleme Cihazı da ilk kez A Haber ekranlarına gösterildi.