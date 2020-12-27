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A Haber Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı o evde...

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Giriş: 27.12.2020 16:54
Güncelleme:27.12.2020 17:00
Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, 84 yıl önce hayatını kaybetti. A Haber vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'nın Altındağ ilçesinden bulunan ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı o evi görüntüledi. Şimdilerde o tarihi ev müze olarak vatandaşların hizmetinde... Vatan şairmizi vefatının 84 yılında rahmetle anıyoruz.
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