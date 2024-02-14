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A Haber maden sahasında! Toprak altında kalan 9 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 08:57
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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