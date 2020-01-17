A Haber Kriminal Daire Başkanlığı’nda! Kriminal suçlar nasıl aydınlatılıyor?

Uyuşturucu, patlayıcı, cinayetler… Onların görevi iz sürmek ve sonunda suçu ve suçluları bulmak. A Haber ekibinden Murat Sekban, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü’nde uzman isimlerle konuştu. Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü’nde neler yapılıyor? Kriminal suçlar nasıl aydınlatılıyor? Kriminal inceleme nasıl yapılıyor? Komiser Yardımcısı Yunus Emre Yön anlattı…