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A Haber Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu ortaya çıkarttı! İşte Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı çelişkisi

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Giriş: 27.06.2020 02:21
Güncelleme:27.06.2020 02:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin CHP'yi Osmanlı tarihine karşıymış gibi göstermeye çalıştığını iddia etti. A Haber arşivlerinden çıkan görüntüler ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce söylediklerini unutmasıyla yeniden gündeme oturacak bir gafa imza attı.

2018'de yaptığı açıklamada Osmanlı hakkında söylediği skandal ifadelerle gündeme gelen Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi hedef yapmak isteyerek bir algı operasyonuna kalkıştı. Gerçekler ise A Haber arşivleriyle ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Düne kadar CHP sanki Osmanlı tarihine karşıymış gibi bir algıyı yaratmak istediler. CHP'nin kendi ülkesinin gününe ve geçmişine sahip çıktığını gösteren bir örnek." dedi.

Ancak yine aynı Kılıçdaroğlu 22 Nisan 2018'de ise "Osmanlı'nın sarayında Farsça konuşulurdu, Osmanlıca konuşulurdu. Osmanlı'nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi" şeklinde konuşmuştu.

AK Parti'nin kendilerine algı operasyonu düzenlediğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun algı oyunu kısa sürede ortaya çıktı.

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