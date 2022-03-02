02 Mart 2022, Çarşamba
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A Haber Kiev’deki sığınakları görüntüledi!
Rusya’nın kapısına dayandığı Kiev’de metrolar halk tarafından sığınak olarak kullanılıyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar buralara gelmiş durumda ve yaşamlarını korumaya almaya çalışıyorlar. Bölgede haber nöbetini dürdüren A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu da o sığınaklara girdi. İşte tüm detaylar…