A Haber Kiev’deki sığınakları görüntüledi!

Rusya’nın kapısına dayandığı Kiev’de metrolar halk tarafından sığınak olarak kullanılıyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar buralara gelmiş durumda ve yaşamlarını korumaya almaya çalışıyorlar. Bölgede haber nöbetini dürdüren A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu da o sığınaklara girdi. İşte tüm detaylar…

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