02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Kiev’deki sığınakları görüntüledi!

A Haber Kiev’deki sığınakları görüntüledi!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2022 12:43
Rusya’nın kapısına dayandığı Kiev’de metrolar halk tarafından sığınak olarak kullanılıyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar buralara gelmiş durumda ve yaşamlarını korumaya almaya çalışıyorlar. Bölgede haber nöbetini dürdüren A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu da o sığınaklara girdi. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Kiev’deki sığınaklar!
İşte Kiev’deki sığınaklar!
Herson’da neler yaşanıyor?
Herson’da neler yaşanıyor?
A Haber Kiev’de vurulan TV kulesinde!
A Haber Kiev’de vurulan TV kulesinde!
Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız
"Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız"
Rusya başarılı olacak mı?
Rusya başarılı olacak mı?
Harkov’da son durum ne?
Harkov’da son durum ne?
Sokak savaşına hazırlık mı?
Sokak savaşına hazırlık mı?
Sokak savaşlarını kim kazanacak?
Sokak savaşlarını kim kazanacak?
Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu’dan açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu’dan açıklamalar
Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı var
"Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı var"
Rus askerlerinin görüntüleri yayınlandı
Rus askerlerinin görüntüleri yayınlandı
A Haber Romanya-Ukrayna sınırında!
A Haber Romanya-Ukrayna sınırında!
Daha Fazla Video Göster