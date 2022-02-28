A Haber Kiev'de hastanede! Çocuklar burada tedavi ediliyor ve savaşın durmasını istiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle başkent Kiev'de 2 gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. A Haber programlar şefi Emine Kavasoğlu Kiev'deki bir hastanenin çocuk kliniğine girdi. Kavasoğlu, “Şu anda biz hastanenin sığınak kısmındayız. Alarm verilince buraya geldik. Bu kısımda çocukların tedavileri devam ediyor. Bunlarında aralarında lösemi hastaları var. Savaş sebebiyle gıda sıkıntıları var ve buraya yardımlar da geliyor.” diyerek yaşananları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN