A Haber Kiev’de füzenin düştüğü bölgede! İşte özel görüntüler…

Tüm dünya gözünü çevirmiş Rusya ve Ukrayna savaşına durumda. A Haber bölgede haber nöbetini kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak Kiev'de füzenin düştüğü bölgeden özel görüntüler ekrana yansıdı. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

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