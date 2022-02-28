28 Şubat 2022, Pazartesi
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A Haber Kiev’de füzenin düştüğü bölgede! İşte özel görüntüler…
Tüm dünya gözünü çevirmiş Rusya ve Ukrayna savaşına durumda. A Haber bölgede haber nöbetini kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak Kiev'de füzenin düştüğü bölgeden özel görüntüler ekrana yansıdı. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.