28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Kiev’de füzenin düştüğü bölgede! İşte özel görüntüler…

A Haber Kiev’de füzenin düştüğü bölgede! İşte özel görüntüler…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2022 15:09
Tüm dünya gözünü çevirmiş Rusya ve Ukrayna savaşına durumda. A Haber bölgede haber nöbetini kesintisiz olarak sürdürüyor. Son olarak Kiev'de füzenin düştüğü bölgeden özel görüntüler ekrana yansıdı. Detayları A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber füzenin düştüğü bölgede!
A Haber füzenin düştüğü bölgede!
Rusların savaşa tepkisi ne?
Rusların savaşa tepkisi ne?
400 kişilik suikast timi Kiev’de!
400 kişilik suikast timi Kiev’de!
Türk iş insanı A Haber’de anlattı
Türk iş insanı A Haber’de anlattı
Lviv’de ne oluyor?
Lviv'de ne oluyor?
Çocukların tek isteği var!
Çocukların tek isteği var!
Kiev’de sabotaj timi alarmı!
Kiev’de sabotaj timi alarmı!
Saltoka kentine Rusya’dan saldırı!
Saltoka kentine Rusya’dan saldırı!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
13 yaşındaki çocuk böyle ameliyat edildi
13 yaşındaki çocuk böyle ameliyat edildi
Rusya’nın ilerleyişi durdu mu?
Rusya’nın ilerleyişi durdu mu?
Kabine’nin gündemi Ukrayna savaşı!
Kabine'nin gündemi Ukrayna savaşı!
Daha Fazla Video Göster