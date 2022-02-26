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A Haber Kiev yolunda | Siperler kazıldı! Halk elinde silahla nöbette

A Haber
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Giriş: 26.02.2022 13:16
Güncelleme:26.02.2022 13:18
A Haber ekiplerinden Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak çatışmaların yoğun olduğu Kiev yolunda son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Bölgede siperler kazıldı ve halk elinde silahlarla nöbet tutuyor.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Biz A Haber ekipleri olarak Kiev'e ulaşmaya çalışıyoruz. Burada her yerde siperler kazılmış durumda. Geçtiğimiz köylerin tamamında silahlı siviller nöbete geçmiş durumda. Burada peş peşe kontrol noktaları var.

Smila kentindeyiz ve Kiev'e az bir yol kaldı. Pek çok insan şehri terk etti ama kalanlarla silahlarıyla savunmaya geçtiler. Buradan peşe peş askeri iş makineleri ve askeri araçlar geçiyor. Araçlar siper açmak için o noktalara ilerliyor. "

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