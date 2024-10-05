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A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde

A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 16:12
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı sonucu Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Said Atallah hayatını kaybetmişti. A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt Said Atallah'ın hayatını kaybettiği o binayı görüntüledi.
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A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde
A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde
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