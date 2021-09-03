A Haber Kabil'deki Atatürk Çocuk Hastanesine girdi

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Atatürk Çocuk Hastanesine girdi. Oradaki doktorlara ve kadın sağlık çalışanlarına mikrofon uzattı. 1985 yılında hizmete giren hastane tam kapasiteyle hizmet veriyor.

A Haber Türkiye'nin Afganistan'daki izlerini takip etmeye devam ediyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali 1985 yılında hizmete alınan Atatürk Çocuk Hastanesine girdi. Hastanedeki son durumu görüntüleyen Sali, Afgan sağlık personellerine ve evlatlarına şifa bekleyen ailelere mikrofon uzattı.

EN BÜYÜK İHTİYAÇ: İLAÇ!

Afganistan'ın en iyi hastaneleri arasında yer alan 200 yataklı Atatürk Çocuk Hastanesi'nde onlarca çocuk şu anda ishal ve kusma şikayetiyle tedavi görüyor. Kadın sağlık çalışanlarının görevlerinin başında olduğu hastanede en çok ihtiyaç duyulan ise ilaç eksikliği... Hastanedeki görevli doktorlarla görüşen Sali, dünya ile iletişim ve ulaşımın kapalı olmasından dolayı ilaç sıkıntısı yaşandığını bunun günden güne artabileceğini ifade etti.

AFGAN DOKTORLARDAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

A Haber'e konuşan Afgan sağlık personelleri Türkiye'nin yardımlarının devam etmesinden dolay çok memnun olacaklarını belirterek, sağlık personellerinin Türkiye'de eğitim almasının kendileri açısından çok faydalı olacağına dikkat çekti. Bu kapsamda Türkiye'ye gelip eğitim alınıp yeniden ülkelerine dönerek vatandaşlarına daha kaliteli hizmet vermek istediklerini belirttiler. Afgan doktorlar Türkiye'ye Kabil'de inşaa edilen Atatürk Çocuk Hastanesi nedeniyle teşekkür ettiler.

Orhan Sali Afganistan'da süren savaş nedeniyle Fransızlara ve Birleşmiş Milletlere ait birçok hastaneyi doktorların terk ettiğini söyledi. Sali, ülkede sadece Atatük Çocuk Hastanesindeki hemşireler ve doktorların buradan ayrılmayıp sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerine dikkat çekti.

KABİL'DE "ATATÜRK" İZİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'in en işlek caddelerinden birisine 1980 yıllardan beri Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildiğini hatırlatan Sali, o caddeyi görüntüledi ve cadde üzerindeki Atatürk tabelalarının Taliban yönetimi öncesi ve sonrasında da durduğunu ifade etti. Sali, Afganistan'da Atatürk, Türkiye ve Türk denilince büyük bir sevgi ve sempatinin olduğunu söyledi.