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A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu! "Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir"

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Giriş: 22.07.2023 02:59
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı kıtalardaki krizlerde arabuluculuk rolünü konuşuyor. Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiği uluslararası ajansların manşetlerini süslüyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya sokaklarına çıkarak, İtalyanlara mikrofon uzattı. Keşaplı, İtalyanlara Başkan Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu!
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu!
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