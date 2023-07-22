22 Temmuz 2023, Cumartesi
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A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu! "Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir"
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı kıtalardaki krizlerde arabuluculuk rolünü konuşuyor. Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiği uluslararası ajansların manşetlerini süslüyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya sokaklarına çıkarak, İtalyanlara mikrofon uzattı. Keşaplı, İtalyanlara Başkan Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.