A Haber İstanbul’da Kurban pazarında! Kurbanlıklar için hareketlilik sürüyor

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden İstanbul'a getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, pazarlarda yerlerini aldı. Kurbanlık satıcıları da sabahın erken saatlerinde yoğun geçirecekleri bir güne hazırlanıyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç bir kurban pazarında izlenimlerini aktardı.

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