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A Haber İstanbul’da Kurban pazarında! Kurbanlıklar için hareketlilik sürüyor

A Haber
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Giriş: 02.07.2022 09:09
Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden İstanbul'a getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar, pazarlarda yerlerini aldı. Kurbanlık satıcıları da sabahın erken saatlerinde yoğun geçirecekleri bir güne hazırlanıyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç bir kurban pazarında izlenimlerini aktardı.
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