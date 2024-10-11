A Haber İsrail’in vurduğu noktada! 22 kişi katledildi

İsrail dün gece saatlerine karşı Beyrut’un kalbini bombaladı. Yapılan saldırıda 4 bina yerle bir olurken 22 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde olan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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