A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! Beyrut sokaklarında neler yaşanıyor?

İsrail ordusunun, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldürüldü, 59 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, Beyrut'tan son durumu aktardı.

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