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A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! Beyrut sokaklarında neler yaşanıyor?

A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! Beyrut sokaklarında neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 19:59
İsrail ordusunun, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldürüldü, 59 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, Beyrut'tan son durumu aktardı.
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A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! Beyrut sokaklarında neler yaşanıyor?
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