A Haber İsrail’in suikast dosyasını açıyor! İşte katil İsrail'in uluslararası suikastları

Katil İsrail güçleri Müslüman bilim adamları ve liderleri hedef aldı. Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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