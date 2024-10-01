A Haber İsrail’in katliam konvoyunu görüntüledi

Katil İsrail ordusu işgale ilerliyor. A Haber o anları saniye saniye görüntüledi. İslim İstanbullu, "A Haber ekibi olarak İsrail – Lübnan sınır hattına doğru ilerliyoruz. Artık dün gece itibariyle kara saldırısının başladığını aktarmıştık. Önümüzde görüyorsunuz İsrail ordusuna ait askeri bir sevkiyat var. Tankın sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Hemen önünde bir tank daha var. Kuzeye doğru ciddi bir askeri sevkiyat var." dedi.