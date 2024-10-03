03 Ekim 2024, Perşembe
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A Haber İsrail tarafından vurulan sağlık merkezinde
İsrail savaş uçakları peş peşe çok sayıda saldırı yaptı. Atılan bombalar bir sağlık merkezini vurdu ve yerle bir etti. Bölgeden genizleri yakan gaz kokuları yükseliyor. İsrail’in nasıl bir mühimmat kullandığı merak edilirken bölgeden son detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.