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A Haber İsrail tarafından vurulan sağlık merkezinde

A Haber İsrail tarafından vurulan sağlık merkezinde

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 11:41
İsrail savaş uçakları peş peşe çok sayıda saldırı yaptı. Atılan bombalar bir sağlık merkezini vurdu ve yerle bir etti. Bölgeden genizleri yakan gaz kokuları yükseliyor. İsrail’in nasıl bir mühimmat kullandığı merak edilirken bölgeden son detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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