08 Ekim 2024, Salı
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A Haber İsrail bombardımanını görüntüledi
Lübnan'a İsrail bombardımanı sürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Beyrut’u kuş bakışı gören bir noktadayız. Dün gece saatlerinden bu yana İsrail hava araçları Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın güneyindeki birçok noktayı vurmaya devam ediyor. Son vurulan yeri göstereceğiz şimdi. Dumanlar yükseliyor. Havalimanının pistine çok yakın bir nokta orası. Geçtiğimiz günlerde de o nokta vurulmuştu. Bir taraftan da Hizbullah’ın misillemeleri devam ediyor. Birçok bina kullanılamaz hale geldi. Havalimanında uçakların seferleri devam ediyor. İsrail bombardımanı sırasında uçaklar inmeye kalmaya devam ediyor." dedi.