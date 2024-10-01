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A Haber işgal altındaki Lübnan'da

A Haber işgal altındaki Lübnan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 09:33
İsrail'in namluları çevirdiği Lübnan'da saldırılar gece boyunca devam etti. A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve İslim İstanbullu bölgedeki son durumu aktardı.
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A Haber işgal altındaki Lübnan’da
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