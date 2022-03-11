A Haber İrpin'de bombalanan yerleşim yerlerini ve füzenin imha edildiği anları görüntüledi

Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları 16. gününe girdi. Başkent Kiev'in yakınındaki İrpin'de de tahliye çalışmaları devam ediyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgedeki yıkımı ve tahliye çalışmalarını görüntüledi. Öte yandan A Haber ekibi yine İrpin'de, bölgedeki son durumu takip ettiği sırada bir füze havada imha edildi. O anlar da kameralara yansıdı.

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