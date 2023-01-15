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A Haber Irak'ın kuzeyinde sınır hattında! İşte Pençe-Kilit Harekat Bölgesi

A Haber
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Giriş: 15.01.2023 11:57
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, şu anda Pençe-Kilit Operasyonununu sürdüğü Kuzey Irak'ta. Bölgede terör örgütüne ait 575 mağara ve sığınak imha edildi. İşte son gelişmeler...
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