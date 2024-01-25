A Haber Irak sınırında haber nöbetinde! Terör operasyonları devam ediyor

Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonları devam ediyor. Son bir yılda 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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