A Haber insanlık dramının yaşandığı İdlib'te...Yürek sızlatan görüntüler |Video

Rejimin bombalarından kaçan Suriyeliler güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına dayandı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler zor koşullar altında yaşıyor. Tek dayanakları ise Türkiye... A Haber sunucusu Hilal Özdemir ve Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Suriye'de rejimin zulmüne maruz kalan İdlib kentini karış karış gezdi, savaş mağdurlarının duygularına ortak oldu.