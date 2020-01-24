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24.01.2020
A Haber insanlık dramının yaşandığı İdlib'te...Yürek sızlatan görüntüler |Video
Rejimin bombalarından kaçan Suriyeliler güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına dayandı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler zor koşullar altında yaşıyor. Tek dayanakları ise Türkiye... A Haber sunucusu Hilal Özdemir ve Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Suriye'de rejimin zulmüne maruz kalan İdlib kentini karış karış gezdi, savaş mağdurlarının duygularına ortak oldu.
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