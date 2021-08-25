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A Haber İBB'ye tenis kortu tepkisini gündeme getirdi! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklaması soru işaretlerini artırdı

A Haber
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Giriş: 25.08.2021 14:19
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel tenis maçı yaptığı tenis kortunun son hali tepki topladı. A Haber ekibi o kortun içler acısı son halini görüntüledikten sonra İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyla ilgili açıklama yaptı. Ancak Ongun'un iddiaları soru işaretlerini gidermek yerine daha da artırdı.
A Haber gündeme getirdi! Açıklama soru işaretlerini artırdı A HABER GÜNDEME GETİRDİ! AÇIKLAMA SORU İŞARETLERİNİ ARTIRDI
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