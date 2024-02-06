A Haber Hz. Muhammed'in ilahi huzura yükseldiği Mescid-i Aksa'da!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Cebrail’in refakatinde, hiçbir insana nasip olmayacak bir şekilde, zaman ve mekan mefhumlarını aşarak göklere yükseltildiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesinde Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceğinin müjdesi verildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bu kutsal gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Miraç'a yükseldiği Mescid-i Aksa'dan önemli bir yayın gerçekleştirdi. İşte detaylar...