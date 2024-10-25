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A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Yıkım A Haber kamerasında

A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Yıkım A Haber kamerasında

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 10:48
Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ise enkaza dönmüş durumda. A haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul, Dahiye'deki yıkımı görüntüledi.
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