A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de! İşte yıkılan karargah

A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kursun ve kameraman Niyazi Kurt, İsrail’in katliam uçakları tarafından hedef alınan Hizbullah’ın halesi olarak bilinen Dahiye’de yaşananları ekrana getirdi. Vurulan binalarda yangınlar devam ederken bölgeden son gelişmeleri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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