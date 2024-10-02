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A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de! İşte yıkılan karargah

A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de! İşte yıkılan karargah

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 14:55
A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kursun ve kameraman Niyazi Kurt, İsrail’in katliam uçakları tarafından hedef alınan Hizbullah’ın halesi olarak bilinen Dahiye’de yaşananları ekrana getirdi. Vurulan binalarda yangınlar devam ederken bölgeden son gelişmeleri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de
A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de
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