A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Canlı yayında böyle düştü

İsrail "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini aralıksız vuruyor. A Haber ekibi Dahiye'ye girdi. Hurda yığınına dönen araçlar görüntülendi. A Haber bölgedeki son durumu ekranlara taşırken pankart taşıyan bir kişinin ayağı kaydığı ve düştüğü anlar kameraya yansıdı.

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