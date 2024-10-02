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A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Canlı yayında böyle düştü

A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Canlı yayında böyle düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 14:40
İsrail "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini aralıksız vuruyor. A Haber ekibi Dahiye'ye girdi. Hurda yığınına dönen araçlar görüntülendi. A Haber bölgedeki son durumu ekranlara taşırken pankart taşıyan bir kişinin ayağı kaydığı ve düştüğü anlar kameraya yansıdı.
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A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de!
A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de
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