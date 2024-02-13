13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber heyelan bölgesinde! Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

A Haber heyelan bölgesinde! Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 20:58
Erzincan Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışmalar devam ediyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber heyelan bölgesinde!
A Haber heyelan bölgesinde!
Heyelan bölgesinde sorun ne?
Heyelan bölgesinde sorun ne?
Çevre Şehircilik Bakanlığından açıklama!
Çevre Şehircilik Bakanlığından açıklama!
Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu!
Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu!
Heyelan öncesi yeterli önlemler alındı mı?
Heyelan öncesi yeterli önlemler alındı mı?
Heyelan anından yeni görüntüler!
Heyelan anından yeni görüntüler!
Heyelan alanından yeni görüntüler!
Heyelan alanından yeni görüntüler!
Muharrem ’İnce’ vurdu!
Muharrem 'İnce' vurdu!
Altın madeninde toprak kayması!
Altın madeninde toprak kayması!
77 gazeteci depremin izlerini kitaba aktardı!
77 gazeteci depremin izlerini kitaba aktardı!
Mardin için hangi projeleri hazırladı?
Mardin için hangi projeleri hazırladı?
Sahipsiz köpeklere çözüm önerisi!
Sahipsiz köpeklere çözüm önerisi!
Daha Fazla Video Göster