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A Haber helikopter simülatör merkezinde! Kahramanlar böyle yetiştiriliyor

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 16:22
Jandarmanın gözü kara pilotları terörle mücadelede aktif görev alan kahramanlardan... Kimi zaman dik bir uçurumun kenarından güvenlik güçlerini çekip alan, kimi zaman ise ateş hattına inip Mehmetçiği kritik noktaya ulaştıran kahramanlar, zorlu bir eğitimden geçiyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen simülatörlerle tecrübe kazanan pilotlar vatan savunması için her an teyakkuzda bekliyor.
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