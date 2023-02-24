A Haber Hatay'daki yıkımı havadan görüntüledi! 6 Şubat'tan geriye enkaz yığını kaldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay oldu. Medeniyetler şehri Hatay'da 6 Şubat'tan geriye enkaz yığını kaldı. A Haber polis helikopterinde Hatay'daki yıkım havadan görüntüledi. Gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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