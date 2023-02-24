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A Haber Hatay'daki yıkımı havadan görüntüledi! 6 Şubat'tan geriye enkaz yığını kaldı

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 12:46
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay oldu. Medeniyetler şehri Hatay'da 6 Şubat'tan geriye enkaz yığını kaldı. A Haber polis helikopterinde Hatay'daki yıkım havadan görüntüledi. Gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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