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A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı! Vatandaşın bozuk yok çilesi sona erdi

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 08:59
Güncelleme:29.07.2022 09:01
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yağışlar yüzünden çöken yolda bir aydır herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Vatandaşın mağduriyetine neden olan yolu A Haber gündeme getirince, İBB ekipleri hemen çalışma başlattı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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