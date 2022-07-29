29 Temmuz 2022, Cuma
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A Haber gündeme getirdi İBB yolu yaptı! Vatandaşın bozuk yok çilesi sona erdi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yağışlar yüzünden çöken yolda bir aydır herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Vatandaşın mağduriyetine neden olan yolu A Haber gündeme getirince, İBB ekipleri hemen çalışma başlattı. O noktadan detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.