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A Haber gözlerin çevrildiği yerde! İsrail – Lübnan savaşı an meselesi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 12:00
İsrail Gazze'de katliama devam ederken kuzeydeki lübnan sınırında da tansiyon yüksek. Bölgede ikinci bir savaş endişesi giderek artarken, Hizbullah'a ait bir iha, israil işgali altındaki Golan Tepeleri'nde infilak etti. 1'i ağır olmak üzere 18 İsrail askeri yaralandı. Hizbullah, İsrail'in Merkava tanklarını elmas füzesiyle vurduğu görüntüleri de yayınladı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu sıcak bölgeden detayları aktardı.
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