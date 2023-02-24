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A Haber görüntüledi! İşte yeni Antakya’nın kurulacağı yer

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 16:31
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Hatay’da TOKİ eliyle ilk etapta Hatay'da 40 bin 426 konut yapılacak. Yeni Antakya’nın kurulacağı yeri A Haber görüntüledi. Bölgede bunun yanında kırsal kesimde bölge mimarisine uygun olarak 15 bin 59 köy konutu inşa edilecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.
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