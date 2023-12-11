A Haber görüntüledi! İşte Seçil Erzan'ın ipotekli evi

Fon dolandırıcılığının kilit ismi Seçil Erzan'ın bazı görüşmeleri de yaptığı Bozcaada'daki bağ evini birkaç kez ipotek ettiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer o noktadan aktardı.

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