A Haber görüntüledi! İşte saldırı altındaki Lübnan'da son durum

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'dan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Dahiye semtinde yangınlar günlerdir söndürülemediği için bu bölgede o dumanların hiç eksik olmadığını gözlemlemek mümkün." dedi

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