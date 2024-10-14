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A Haber görüntüledi! İşte saldırı altındaki Lübnan'da son durum

A Haber görüntüledi! İşte saldırı altındaki Lübnan'da son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 16:23
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'dan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Dahiye semtinde yangınlar günlerdir söndürülemediği için bu bölgede o dumanların hiç eksik olmadığını gözlemlemek mümkün." dedi
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