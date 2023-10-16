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A Haber görüntüledi! Gazze'ye ölüm yağdırmaya gidiyorlar

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 12:44
Gazze sınırında hareketlilik yaşanıyor. İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmak için sınıra askeri sevkiyatlarını sürdürüyor. A Haber o anları anbean canlı yayında görüntüledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar, Gazze sınırındaydı. İşte o görüntüler...
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