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A Haber göçük bölgesinde! Maden ocağında göçük neden meydana geldi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 15:30
Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan krom madeni ocağında göçük oldu. Toprak altında kalan 4 işçiden 3’ü kurtarıldı. Son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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