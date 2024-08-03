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A Haber gerilimin tırmandığı İran'da! İran'dan misilleme hazırlığı mı?

A Haber gerilimin tırmandığı İran'da! İran'dan misilleme hazırlığı mı?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.08.2024 09:41
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası bölge diken üstünde. Gerilim her geçen saat tırmanırken gece saatlerinde dünyanın gözünü Tahran'a çevrildi. İsrail'e karşı misilleme açıklamaları art arda geldi. İran devlet televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamasında bulundu. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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