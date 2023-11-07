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A Haber Gazze sınırında! Katil İsrail bombalamaya devam ediyor

A Haber
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Giriş: 07.11.2023 12:36
Savaşın ilk gününden beri savaş hattına olan A Haber ekipleri Gazze sınırından yaşananları anlık olarak tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyuruyor. Katil İsrail Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ssavaşın en sıcak bölgesinden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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