A Haber Gazze sınırında! Katil İsrail bombalamaya devam ediyor

Savaşın ilk gününden beri savaş hattına olan A Haber ekipleri Gazze sınırından yaşananları anlık olarak tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyuruyor. Katil İsrail Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ssavaşın en sıcak bölgesinden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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