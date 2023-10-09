A Haber Gazze sınırında: Kara harekatı yakındır

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Obüslerin de ateşlenmiş olduğunu duyduk. Son 3 saatte 130 Hamas hedefi vuruldu. Biz bu bombardımanları canlı olarak ekranlara taşıdık. Bombardıman hala devam ediyor. Bir kara harekatının başladığını söyleyemeyiz ama yakındır eli kulağında." dedi.

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