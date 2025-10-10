10 Ekim 2025, Cuma

A Haber Gazze sınırında! İşte İsrail'in yaptığı yıkım
A Haber Gazze sınırında! İşte İsrail’in yaptığı yıkım

A Haber Gazze sınırında! İşte İsrail’in yaptığı yıkım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 16:30
Gazze’de ateşkes anlaşması sağlanmasından sonra güneye göç etmek zorunda kalan binlerce insana kuzeye doğru yürüyüşe geçerken Gazze sınırında bulunan A Haber ekipleri İsrail’in yaptığı yıkımı ekrana getirdi.
