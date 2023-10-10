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A Haber Gazze sınırında! Gamze’ye abluka ve bomba yağmuru…

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Giriş: 10.10.2023 15:14
İsraim-Hamas çatışmasında 4. gün... İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Ablukaya alınan Gazze’ye elektrik ve yiyecek verilmiyor. A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden gelişmeleri aktardı.
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A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
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