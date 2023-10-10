A Haber Gazze sınırında! Gamze’ye abluka ve bomba yağmuru…

İsraim-Hamas çatışmasında 4. gün... İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor. Çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Ablukaya alınan Gazze’ye elektrik ve yiyecek verilmiyor. A Haber ekibinden Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN