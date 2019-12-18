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18.12.2019
A Haber FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçış güzergahını görüntüledi |Video
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotası deşifre oldu! A Haber FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçış güzergahını görüntüledi... 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 8 bin FETÖ'cü Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçtı. Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Edirne'den FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış rotasından aktardı.
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