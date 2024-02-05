A Haber felaketin yıl dönümünde bölgede

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. A Haber ekipleri acının merkezinden son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN