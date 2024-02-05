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A Haber felaketin yıl dönümünde bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 14:24
Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. A Haber ekipleri acının merkezinden son durumu aktardı.
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