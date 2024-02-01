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A Haber eylemlerin adresi Brüksel'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 15:56
Avrupa'da çiftçi ayaklanması sürüyor. Yüzlerce çiftçi bugün trakörleriyle Brüksel'de toplandı. Çiftçiler Avrupa Zirvesi öncesi parlamento önünde eylem yaptı. A Haber muhabirleri Ömer Aydın ve Fatih Özyar sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.
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A Haber eylemlerin adresi Brüksel’de
A Haber eylemlerin adresi Brüksel'de
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