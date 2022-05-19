19 Mayıs 2022, Perşembe
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A Haber Eren Abluka-10 operasyonun kalbinde! Ağrı grubu nasıl yok edildi?
Ağrı Dağı bölgesinde 915 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Eren Abluka-10 operasyonu sürüyor. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak operasyonun yürütüldüğü 3 bin 200 rakımlı üst bölgesine gitti. Mehmetçik İran sınırında kuş uçurtmuyor, yerli silahlarla güvenlik sağlanıyor. Peki Ağrı Dağı teröristlere nasıl mezar oldu? İşte tüm detaylar…